«Ни одна сирена не взвыла»: Ижевск шокирован атакой БПЛА на завод

1 июля с утра в Удмуртии объявили режим опасности от беспилотников. А вскоре появились сообщения про удары по оборонному заводу в Ижевске.

Как сообщил в своем телеграмм-блоге глава Удмуртии Александр Бречалов, «одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место».

Бречалов уточнил, что по предварительным данным атаковали завод два беспилотника. По ним открыли огонь из стрелкового оружия. Глава региона дополнил информацию данными о том, что в результате атаки есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

После 11 часов тг-канал Baza сообщил, что, предваоительно, есть погибшие и раненые. Говорится о трех погибших и 24 раненых, 7 из которых находятся в тяжелом состоянии. Эта информация сейчас утоняется. На месте происшествия продолжается разбор завалов.

Информация об атаке появляется в разных телеграмм-каналах и СМИ. В том числе сообщается, что именно за предприятие было атаковано. Якобы это завод «Купол», выпускающий РЛС, дроны и ЗРК «Тор».

Сайт завода в настоящий момент не открывается.

В аэропорту Ижевска введены ограничения. Судя по онлайн-табло аэропорта задержаны рейсы на прилет из Москвы (Домодедоово) и Сочи.

Жители Ижевска сообщают, что слышали несколько взрывов. И описывают отдельные детали ЧП: «Какой-то шум, что-то вроде жужжания, потом в 9:48 было шипение, после чего резкий взрыв».

«Город сейчас взбудоражен, - рассказал «СП» житель Ижевска Сергей, — Завод расположен практически в центре. Рядом парк отдыха находится. Когда произошел взрыв, народ начал толпиться, снимать на телефоны. Силовики их отгоняли, поскольку опасались повторного прилета. А ночью, говорят, слышались взрывы за городом, сильно гремело, возможно, сбивали беспилотники, там у нас какой-то полигон находится секретный. Судя по всему, по нему целили и по заводу».

В Сети уже появились первые кадры с места атаки. Издание Baza публикует видео, на котором виден столб густого черного дыма. Издание сообщает, что на месте попадания возник пожар.

Официальных данных о возможных разрушениях в Ижевске пока нет.

Стоит сказать, что в ноябре 2024 года Ижевск уже становился объектом атаки беспилотников. Тогда в цехе одного из заводов упал беспилотник и случился взрыв.

В ночь на 1 июля над Россией было сбито в сумме 60 беспилотников. Силы ПВО работали над шестью регионами России, Черным и Азовскими морями.

Под удар минувшей ночью попали Курская, Саратовская, Ростовская, Белгородская, Воронежская и Орловская области. Помимо Ижевска аэровокзалы закрыли в Казани, Саратове и Нижнекамске.

С учетом Удмуртии можно сказать, что атаке подверглись семь регионов России.

Стоит сказать, что до Ижевска от украинского Харькова очень большое расстояние – 1353 километра по прямой. Получается, дальнобойные дроны ВСУ уже в состоянии преодолевать столь значительные расстояния.

По данным отдельных телеграмм-каналов атака по ижевскому заводу была нанесена беспилотниками «Лютый».

Если в самом деле это так, то стоит сказать, что «Лютый» - украинский ударный беспилотние самолетного типа, дрон-камикадзе увеличенной дальности. Длина беспилотника — 4,4 метра, размах крыла — 6,7 метра.

Он способен доставлять боевую часть весом до 75 кг. Заявленная дальность полетов «Лютого» - более тысячи километров.

Он летит по заранее заданному маршруту, направление движения корректируют с помощью GPS. Внешне «Лютый» похож на турецкие беспилотники типа Bayraktar.

В группе «Злой ижевчанин» соцсети «ВКонтакте» в комментариях под постом об атаке украинских дронов Станислав Синковер иронизирует: «Ну что, помогло отключение мобильного интернета?».

Надо сказать, такие отключения в Удмуртии практикуют с середины июня. Из-за этого начались проблемы с такси, сервисами доставки, приложениями банков. Людей это, конечно, нервировало.

Алексей Чирков критикует власти:

«И ни одна сирена о ЧС не взвыла».Полина Пушина подтвердила: «Ни сирен, ни смс. Только догадываться, что произошло. Я чуть не вышла гулять с собакой как раз в сторону предприятия».

Группа «Инцидент Ижевск» задается вопросом: «Смысл отключения мобильного интернета, если дроны чётко бьют по цели? Как так? Где ПВО?».