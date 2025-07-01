Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска

В сети появилось видео с жителями Ижевска, бегущими от падающего тяжелого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Telegram-канал «Ижевская Голубятня».

На кадрах видно не менее 15 человек на парковке вблизи атакуемого дроном объекта. Когда начинают звучать хлопки, россияне с криками пытаются спастись, убежав в сторону. Через несколько секунд примерно в 200-300 метрах от них происходит мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой.

Место съемки не уточняется.