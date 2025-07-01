В Подмосковье на парковке сгорело 13 автомобилей

В подмосковном Одинцово на парковке сгорело 13 легковых машин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в селе Акулово, которое входит в состав Одинцовского городского округа.

Машины загорелись на стоянке на Новой улице около 2 часов ночи. Очаг, по предварительным данным, находился в первом ряду парковки. Пожарные смогли локализовать огонь. Никто не пострадал, но машины получили серьезные повреждения.

Устанавливаются причины пожара, прокуратура взяла расследование под контроль.