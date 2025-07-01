Несколько человек ранены в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области

Три мирных жителя в Алешках и один в Великой Лепетихе получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего за сутки украинские войска нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах, передает РИА Новости.

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«В Алешках три мирных жителя, в Великой Лепетихе один мирный житель получили ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины», — сказал представитель экстренных служб.

По его данным, в течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 15 ударов со стороны Украины были нанесены ночью.

Украинская армия обстреляла десять населенных пунктов Херсонской области: Алешки, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Подстепное, Новую Збурьевку, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Новую Маячку, Днепряны, Корсунку.

1 июля Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками.