Три человека погибли при атаке дронов на завод в Ижевске

В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Ижевске погибли три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

Общее число пострадавших достигло 24 человек, сообщили источники в экстренных службах.

На данный момент семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 17 получили травмы средней тяжести. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, включая разбор завалов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов до этого подтвердил факт атаки беспилотных летательных аппаратов на предприятие и наличие пострадавших.

По информации Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками типа «Лютый».

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 60 беспилотников украинской армии. Больше всего БПЛА было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 дронов соответственно.