Подростков заподозрили в изнасиловании четвероклассника

В детском спортивном лагере в Красноярском крае трое подростков надругались над четвероклассником бутылкой. Издевательства длились несколько суток. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает Baza.

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Все случилось в конце июня в лагере «Сосновый бор». По словам матери пострадавшего мальчика, сын не смог найти общий язык с ребятами постарше, и те начали над ним издеваться. Сначала 10-летнего мальчишку били, затем после отбоя трое подростков зашли к нему в комнату и надругались над ним с помощью пластиковой бутылки. По словам матери, через день ситуация повторилась.

Парень решил не молчать, а рассказал обо всем вожатому и маме. Женщина сразу обратилась в полицию, а также к местным журналистам. Пострадавшего мальчишку отправили на экспертизу — у него диагностировали повреждения прямой кишки, ушибы и ссадины.

По данным Telegram-канала, в Следственном комитете возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемые — парни из 6-го, 7-го и 8-го классов.

В Екатеринбурге перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в ряде тяжких преступлений, включая насильственные действия сексуального характера. Инцидент произошел в октябре на улице Культуры, где злоумышленники похитили мужчину и издевались над ним с использованием ножки от табурета.