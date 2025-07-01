Двух жителей ЛНР осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами

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Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 23-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего сообщника к 15 и 13 годам колонии за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) сведений, которые направлены против безопасности России. Об этом рассказала РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

Двух жителей ЛНР осудили за сотрудничество с украинскими спецслужбами
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Уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России.

«Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней гражданки Российской Федерации Виктории Пешковой и 22-летнего гражданина Российской Федерации Руслана Левенца», — рассказала Усачева.

По словам старшего помощника прокурора ЛНР, их признали виновными в государственной измене и пособничестве в государственной измене. Суд установил, что они добровольно осуществляли сбор и передачу сведений, в том числе о российских военнослужащих.

Пешкову приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год, Левенца — к 13 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого Ленинградский областной суд вынес приговор гражданину Украины, который по заданию СБУ производил фото- и видеосъемку объектов российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

23 июня сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области двух женщин по подозрению в государственной измене. По информации Центра общественных связей ФСБ, они собирали и передавали СБУ сведения о расположении подразделений российских Вооруженных сил.