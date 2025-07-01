Госсекретаря Дагестана Магомедова освободили от должности

Основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова освободили от должности госсекретаря Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности», — говорится в сообщении.

25 июня сотрудники силовых структур задержали Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички».

По информации РИА Новости, Магомедов находится дома в «свободном статусе, на сегодня он не задержан».

Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Помимо этого, обыски прошли в доме чиновника. Авторы канала подтвердили окружение дома силовиками, а также сообщили об оперативных мероприятиях по всем московским адресам госсекретаря Дагестана, его сына и дочерей. В том числе обыски организовали в Дагтехкадастре, где некоторое время исполнял обязанности директора зять чиновника — Наврузбек Мугаджиров.

Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».