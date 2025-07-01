Петербуржец на глазах у ребенка зарезал жену и спрятал тело в диван

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга взяла под контроль следствие по уголовному делу об убийстве (ст. 105 УК РФ) — пьяный мужчина совершил жестокую расправу над супругой в присутствии малолетнего сына. Информация подтверждена пресс-службой надзорного ведомства.

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Накануне вечером в полицию поступило заявление от 63-летней пенсионерки. По её словам, внук сообщил ей по телефону о гибели матери, рыдая.

Прибыв в квартиру дома на улице Севастьянова в Колпино, правоохранители обнаружили тело 40-летней женщины, спрятанное в бельевом ящике дивана. На голове и шее жертвы эксперты зафиксировали множественные ножевые ранения, всё тело покрывали синяки. По экспертным оценкам, удары наносились с такой силой, что клинок орудия преступления сломался.

На месте преступления задержан 44-летний подозреваемый. Установлено, что он ранее был судим по уголовным делам, связанным с наркотиками.

Как уточнила пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, решается вопрос о предъявлении обвинения, мужчина уже взят под стражу. Расследование преступления продолжается.