В Набережных Челнах задержали мужчину по подозрению в шпионаже для Украины

Следственные органы заподозрили жителя Набережных Челнов в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщил Telegram-канал «Еду в Татарстан».

По версии следствия, 51-летний мужчина с 2022 года собирал сведения о российских объектах транспортной инфраструктуры и оборонных предприятиях, которые впоследствии передавал украинской стороне.

Кроме того, подозреваемый, как утверждают следователи, отслеживал перемещения другого горожанина — участника специальной военной операции — и информировал украинских кураторов о его местонахождении, включая адрес проживания и используемый транспорт.

На основании собранных материалов в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области двух женщин по подозрению в государственной измене. По информации Центра общественных связей ФСБ, они собирали и передавали СБУ сведения о расположении подразделений российских вооруженных сил.