В Казани произошел хлопок в магазине

В Казани в магазине произошел хлопок, госпитализировали четверых человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион116 Казань».

Инцидент произошел на Краснококшайской улице. Как сообщают очевидцы, после хлопка начался пожар.

Также 1 июля сообщалось, что в аэропорту Казани введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Ограничения вводились и в аэропорту Нижнекамска.

Утром на территории Татарстана была введена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».