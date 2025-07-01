В Уфе женщина проехала по городу, высунувшись из люка автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Мама с папой гордятся: сегодня утром, перекресток Айская-8 марта», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина держится за грудь, высунувшись из люка белой легковой машины.

До этого сообщалось, что в Дзержинске пять человек избили женщину на проезжей части.

«25 июня в 00.30 около дома 19а по Окской набережной была очень сильно избита женщина. У пострадавшей на лице нет живого места, все синее», — сообщили очевидцы.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины бьют женщину на проезжей части. По словам местных жителей, всего нарушителей было пять. Причиной избиения стало замечание, которое женщина сделала в адрес дзержинцев.

Кроме того, сотрудники полиции Иркутска задержали блогера, который выложил в сеть интернет видео с нецензурной речью.