Появились кадры из атакованного ВСУ Ижевска

В сети появились кадры из Ижевска, который утром 1 июля был атакован со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден столб дыма, поднимающийся от здания.

«Я сейчас слышала [громкий звук], так страшно»,— слышен голос за кадром.

Как рассказали очевидцы атаки, в Ижевске прогремел громкий звук, похожий на взрыв.

ВСУ столкнулись с серьезной проблемой в Сумской области

Как сообщал глава Удмуртии Александр Бречалов, целью дронов ВСУ в Ижевске было одно из предприятий. Данных о возможных разрушениях и пострадавших глава региона не привел.

По данным Минобороны, в ночь на 1 июля над Россией сбили 60 беспилотников. Силы противовоздушной обороны сработали над шестью регионами России и Черным и Азовскими морями. Под удар попали Курская, Саратовская, Ростовская, Белгородская, Воронежская и Орловская области.