В Луганске начались пожары после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Луганск. В результате ударов в городе вспыхнуло несколько пожаров, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Враг атакует Луганск: гремят взрывы и стрельба. Есть несколько прилетов и очагов пожаров», — сказано в сообщении.

Несколько человек погибли при ударах ВСУ по Донецку

Ранее правительство Луганской народной республики сообщило о пролете нескольких беспилотников над городом. Уточнялось, что работает система противовоздушной обороны.