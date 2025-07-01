В Луганске начались пожары после атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Луганск. В результате ударов в городе вспыхнуло несколько пожаров, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
«Враг атакует Луганск: гремят взрывы и стрельба. Есть несколько прилетов и очагов пожаров», — сказано в сообщении.
Несколько человек погибли при ударах ВСУ по Донецку
Ранее правительство Луганской народной республики сообщило о пролете нескольких беспилотников над городом. Уточнялось, что работает система противовоздушной обороны.