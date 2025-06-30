В ЛНР задержан экс-боевик украинского нацбатальона «Айдар»*

В ЛНР задержали бывшего боевика украинского националистического батальона «Айдар»*. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Следователем... на основании материалов УФСБ России по ФСВНГ (Федеральная служба войск национальной гвардии России. — RT) возбуждено уголовное дело в отношении бойца батальона «Айдар» за участие в террористическом сообществе», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина вступил в ряды нацбата в марте 2014 года. Он активно участвовал в боевых действиях, «направленных на подавление воли и принуждение жителей ЛНР к отказу от волеизъявления о самоопределении».

Следователь планирует ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.

Ранее ТАСС сообщал, что ВСУ используют «Айдар» как пушечное мясо на Сумском направлении.

* Признан в России террористическим сообществом и запрещён.