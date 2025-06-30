Пенсионер умер после кражи у него денег с участием сына актера Демчога

Пенсионер, которого телефонные мошенники обманули с помощью схемы с участием сына актера Вадима Демчога — Вильяма Демчога, скончался спустя месяц после того, как осознал потерю всех своих накоплений. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

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По его данным, 82-летний мужчина тяжело переживал утрату и не мог оправиться после произошедшего.

— Он тяжело переживал о случившемся — это сказалось на здоровье. В качестве потерпевшей стороны в суде выступала его дочь. Александр К. до выхода на пенсию работал в администрации Краснодарского края, — передает Telegram-канал.

Суд в Москве отправил в колонию на два года 20-летнего Вадима Демчога по делу о мошенничестве. Из материалов дела стало известно, что юноша состоял в группе телефонных мошенников, которые связались с пожилым москвичом и сообщили ему, что его банковские счета якобы были взломаны. Под предлогом защиты сбережений злоумышленники убедили пенсионера перевести сбережения на «безопасные» счета.