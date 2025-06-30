Бывший топ-менеджер Центробанка России попал под заочный арест

В Москве Тверской суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка России Дмитрия Рубинова за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Рубинов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен под стражу на два месяца. Этот срок начнется исчисляться с моменты передачи фигуранта российским правоохранителям в случае его экстрадиции или депортации в Россию.

Ранее сообщалось, что фигурант скрывается в Израиле и объявлен в международный розыск. Весной 2025 года Мосгорсуд вынес приговор членам бригады силовой поддержки бывшего топ-менеджера Центробанка России Дмитрия Рубинова, находящегося в международном розыске.