В московском метро мужчина уснул на путях

На станции «Давыдково» в московском метро мужчина спустился с платформы и уснул между рельсами. Видео опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Пассажиры пытались остановить подходящий поезд, но состав не остановился и проехал над спящим горожанином.

Мужчина не проснулся даже после того, как состав проехал дальше. На фоне инцидента было приостановлено движение от от станции «Мнёвники» до станции «Аминьевская» на Большой кольцевой линии.

Сотрудники метро подняли пассажира на платформу на руках.

Журналисты заметили, что это будет самый дорогой сон в истории метро — мужчине грозит «административка» и космический штраф за остановку движения.

Напомним, что аналогичный случай произошел в 2023 году — на станции «Новокосино» пьяный мужчина упал на пути, лег в желоб и уснул. Поезда временно ходили с увеличенными интервалами, позднее движение вошло в обычный график.

Вместе с тем, заметили эксперты, не всегда сон в общественном транспорте завершается благополучно.

Так, в метро Нью-Йорка 22 декабря 2024 года произошло «одно из самых извращенных преступлений, которое может совершить человек» — мужчина подошел к спящей горожанке и поджег зажигалкой ее одежду. Когда вспыхнул огонь, преступник покинул вагон.

Женщина скончалась от полученных травм. Преступника задержали на следующий день. Найти 29-летнего уроженца Гватемалы помогли школьники, которые позвонили в полицию и сказали, что видели его в одном из поездов.