Стали известны подробности смертельного отравления детей в Саратовской области

Двое детей из многодетной семьи умерли в клинике в Саратовской области. Их 8-летняя сестра находится в реанимации в тяжёлом состоянии, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, трое детей из многодетной семьи (3, 7 и 8 лет) 24 июня пошли гулять по лесу у поселка Ровное. Во время прогулки они собрали сладкие ягоды шелковицы и съели их.

Мать малышей в это время находилась в роддоме, рожала шестого ребенка.

По возвращении дети почувствовали недомогание, у них началась рвота и повысилась температура, отец дал им обезболивающее. Лекарство не помогло, 3-летний мальчик потерял сознание.

Мужчина вызвал скорую. Медики диагностировали у детей сильное отравление. Младший мальчик скончался в первые сутки после госпитализации, 7-летний — 28 июня. Девочка в настоящее время находится в критическом состоянии.

Следственный отдел по городу Энгельсу саратовского СУ СКР возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Правоохранители провели осмотр места, где дети гуляли и собирали ягоды. Назначены судебные экспертизы, отметили в региональной прокуратуре.

«Сколько мы этого тутовника прям с земли ели всё детство и никто не помер!», — рассказали комментаторы.

По словам пользователей, экспертиза покажет точную причину гибели детей. Вместе с тем, заметили они, смерть вряд ли могла наступить от шелковицы, «скорее [от] клещевины. Или лаконоса. Подумали, что тутовник».