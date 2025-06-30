Экс-замминистра Ростовской области осудили за взятку

Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону приговорил экс-замминистра спорта Ростовской области Светлану Гадарову, обвиняемую в получении взятки, к трем годам колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2023 году фигурантка, будучи в ранге замминистра по физкультуре и спорту региона, получила взятку в размере 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации, которая оказывала услуги по проведению спортивных мероприятий.

В прокуратуре региона разъяснили, что Гадарова взялась помочь с заключением госконтракта с подведомственным ей учреждением. Также она способствовала беспрепятственному оформлению документов по контракту, в том числе на оплату оказанных услуг без фактической проверки их качества.

Гадарова полностью признала свою вину в ходе следствия.

Экс-чиновница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), заметили в прокуратуре.

«Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 4,5 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что Гадарова 25 сентября 2024 года была задержана по подозрению в коррупционном преступлении, позже суд в Ростове-на-Дону санкционировал ее арест.

В ее отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

20 февраля Гадарова была освобождена от занимаемой должности заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области в связи с истечением в конце января трудового контракта.