Пожарные спасли котенка из огня в Подмосковье

Сотрудники 223-й пожарно-спасательной части территориального управления № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» в понедельник, 30 июня, спасли котенка в ходе ликвидации пожара в квартире жилого дома, расположенного в деревне Курово Московской области.

Возгорание произошло 27 июня, хозяйка жилища сообщила о произошедшем и вызвала пожарных. По прибытии на место пожара они обнаружили, что огонь охватил квартиру на первом этаже.

— Видимость была нулевая, вокруг едкий дым и бешеная температура. И тут — едва уловимое мяуканье! Спасатели пошли на звук и обнаружили котенка, забившегося в угол под столом. Малыш был обожжен, надышался угарным газом и едва дышал, — говорится в сообщении.

Они вынесли питомца на свежий воздух и оказали ему первую помощь. В результате пожара никто не пострадал, животное вернули хозяйке, передает Telegram-канал «ГКУ МО «Мособлпожспас».

4 февраля в подмосковном поселке Софрино кошка спасла своего хозяина от гибели, разбудив его, когда в квартире начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на площади 25 квадратных метров. С верхних этажей были эвакуированы пять человек. По версии МЧС, причиной пожара стало зарядное устройство, оставленное в розетке.