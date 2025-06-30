Названа причина инцидента с Як-40 в Вологде

Пассажирский самолёт Як-40 рег/RA-88231 авиакомпании «Вологодское авиапредприятие» едва не разбился при взлёте из аэропорта Вологды. Экипаж и пассажиры не пострадали, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 30 июня. Самолет, следовавший рейсом VGV2390 «Вологда-Москва» поднялся в воздух в 8:07, но уже через 8 минут борт вернулся на взлетное поле.

По словам очевидца, в правый двигатель Як-40 внезапно врезался аист.

Пилоты воздушного судна на тяге оставшегося двигателя смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета. Пожара и серьезных повреждений удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в районе деревни Паново в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет Як-18Т. Пилот и три пассажира погибли.