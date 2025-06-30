Врачи вывели из комы мальчика, которого ударили об пол в Шереметьево

Двухлетнего ребенка, которого мужчина швырнул об пол в Шереметьево, вывели из комы. Мальчик дышит самостоятельно, его отключили от ИВЛ, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, Яздан находится в сознании. Медики оставили его в реанимации, но если сохранится положительная динамика, малыша скоро переведут в обычную палату.

«Перелома черепа нет, операцию делать не надо. Сын пока остаётся в реанимации, медики наблюдают за ним. Нужны будут время и реабилитация, на которую уйдёт месяца два», — разъяснил Мохаммад, отец ребенка.

Главврач ДКЦ им. Л. Рошаля Татьяна Шаповаленко уточнила, что с двухлетним Язданом работают лучшие специалисты — нейрохирурги, неврологи, реаниматологи.

По ее словам, медики заявили, что грубых повреждений структур головного мозга не выявили. Поэтому, добавила она, прогноз по его восстановлению и выздоровлению спокойный.

Ранее сообщалось, что Химкинский районный суд отправил под арест 31-летнего гражданина Белоруссии, бросившего на пол двухлетнего ребёнка в аэропорту Шереметьево.