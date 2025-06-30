Чиновник прижег себе половой орган утюгом, проиграв сотни тысяч рублей в казино

Чиновник из республики Башкортостан прижег себе половой орган утюгом, проигравшись в сочинском казино. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на собственный источник.

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По информации СМИ, 18 июня из гостиницы курорта Красная Поляна госпитализировали 52-летнего туриста со множественными ожогами и травмами.

«Мужчину госпитализировали с диагнозом инфицированный контактный ожог живота, паха, обоих бедер, полового члена и мошонки, ягодиц второй и третей степени, ожоги 12% площади тела», — рассказал собеседник агентства.

Также у него зафиксировали множественные раны головы, гематомы лица и другие травмы.

Пострадавший оказался чиновником из Уфы. В разговоре с медиками он пояснил, что изувечил себя сам. Он признался, что проиграл в казино 300 тысяч рублей, а когда вернулся в номер, не смог справиться с эмоциями и принялся избивать себя. Сейчас мужчиной занимаются медики.