Вице-губернатора Белгородской области оставили под стражей

Белгородский областной суд признал законным решение об аресте вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о хищении при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщает корреспондент ТАСС.

"Постановление Свердловского районного суда города Белгорода в отношении Зайнуллина оставить без изменений", - сказала судья.

Сам Зайнуллин в ходе заседания заявил, что в материалах дела отсутствуют свидетельские показания о том, что он "имел отношение к деньгам". "Ни при заключении, ни при исполнении, ни при приемке работ я никак не влиял на ситуацию и не мог на нее влиять ни теоретически, ни практически. Я очень надеюсь, что уважаемые органы следствия побыстрее разберутся в ситуации", - сказал он.

Зайнуллин был задержан 21 июня, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, представленной в суде, Зайнуллин в составе группы с использованием служебного положения похитил не менее 32 млн рублей, из которых до 4 млн рублей - лично. Денежные средства были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.

Суд 22 июня избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Защита вице-губернатора просила смягчить меру пресечения.