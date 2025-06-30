Против блогера Дудя* возбудили уголовное дело

Уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента возбуждено в отношении видеоблогера, телеведущего Юрия Дудя* (признан иноагентом в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В прокуратуре Москвы отметили, что блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространять материалы без должной маркировки.

В ведомстве отметили, что в понедельник, 30 июня, сторона обвинения потребовала возбудить против Дудя* дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

«Дело уже возбуждено по статье 330.1 УК РФ», — отметил собеседник агентства.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста и востоковеда Никиту Смагина*, блогера Дмитрия Чернышова*, певца Васю Обломова*.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.