Баку проведет свою экспертизу тел скончавшихся в России азербайджанцев

Азербайджанское агентство АПА сообщает, что в Баку проведут свою экспертизу тел уроженцев Азербайджана, которые скончались после задержания в Екатеринбурге фигурантов дела об убийствах прошлых лет.

По данным агентства, экспертиза будет проведена сегодня или завтра.

Также сообщается, что тела Зияддина и Гусейна Сафаровых были доставлены из мора в грузовой терминал аэропорта Кольцово в Екатеринбурге и в сопровождении членов семьи отправлены в Баку на самолете авиакомпании "Уральские авиалинии".

Азербайджанские СМИ считают, что скончавшиеся могли быть избиты при задержании. При этом Слественный комитет России сообщил сегодня, что один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются.

В общей сложности СК задержал 27 июня в Екатеринбурге шесть участников этнической преступной группы, которые подозреваются в причастности к убийствам и покушению на убийства в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Накануне суд отправил под арест по этому делу Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира. Еще троим - Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову - суд пока продлил срок задержания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что подозреваемые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана.