Актер Вильям Демчог, сын актера из "Интернов" Вадима Демчога, неосознанно стал участником преступной схемы, согласившись на подработку в Telegram. Как сообщает Mash со ссылкой на адвоката Владимира Шелупахова, Демчогу предлагали процент за переводы денег между картами.

В феврале 2024 года актер получил через таксиста наличные в размере 400 тысяч рублей и перевел всю сумму, но обещанного вознаграждения так и не получил. По словам адвоката, Демчог не знал происхождения этих денег и того, кому они принадлежали.

Со слов защиты, только во время следствия актер узнал, что общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей. Поскольку других участников преступной сети задержать не удалось, весь ущерб был вменен Демчогу.

Осознав ситуацию, актер полностью возместил ущерб пострадавшему пенсионеру, заявляют защитники Демчога.

Защита намерена обжаловать приговор, считая его чрезмерно строгим.