Рабочие устроили массовую драку на крыше строящегося дома в Подмосковье

Рабочие устроили массовую драку на девятом этаже строящегося дома жилого комплекса в Подмосковье. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в соцсети.

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— В Подмосковье рабочие устроили массовый махач прямо на крыше строящегося здания. В ход шли не только кулаки, но и арматура. На место вызвали полицию. Предварительно, правоохранители задержали восьмерых участников драки, которых считают зачинщиками, — пишет Telegram-канал Baza.

Конфликт произошел еще 24 июня. В результате массовой драки пострадали шесть строителей, их госпитализировали с травмами легкой степени тяжести. Задержанным зачинщикам драки грозит арест до 15 суток.

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