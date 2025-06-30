Суд в столице приговорил Вильяма Демчога к двум годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Два года лишения свободы назначено судом дропперу, участвовавшему в мошенничестве в отношении пенсионера. 20-летний житель столицы Вильям Демчог признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», – рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, Демчог при помощи мессенджера примкнул к группе телефонных мошенников, уголовное дело в отношении членов которой выделено в отдельное производство. Так, злоумышленники связались с пожилым жителем Москвы, которому они сообщили о том, что его деньги, находящиеся на счетах в банке, похищены аферистами. В дальнейшем они убедили 82-летнего пенсионера в необходимости перевода его сбережений на якобы безопасные счета. Введенный в заблуждение мужчина выполнил указание звонивших, снял деньги со своих счетов и осуществил несколько переводов по продиктованным ему реквизитам.

«Согласно отведенной ему преступной роли, в феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тыс. руб. на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил трансакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы», – подчеркнули в прокуратуре.

Там добавили, что всего мошенники похитили у потерпевшего более 1,8 млн руб. «Свою вину в совершении преступления осужденный признал и полностью возместил материальный ущерб, причиненный преступлением, представителю потерпевшего. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Согласно открытым данным, Вильям Демчог – сын актеров Вадима и Вероники Демчог.