В Херсонской области при атаках ВСУ за сутки пострадали семь человек

Семь мирных жителей пострадали за сутки в Херсонской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Верхнем Рогачике ранена женщина 1972 года рождения, ее доставили в больницу Геническа. Из-за террористического удара по Великим Копаням пострадал мужчина 1955 года рождения, он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Алешках ранены четыре человека. Все они находятся в больнице. В селе Виноградово дрон сбросил боеприпас на жилой дом. Пострадал мужчина, владелец дома", - написал он в своем Telegram-канале.

Также при обстреле была повреждена линия электропередачи в Великолепетихском округе. Без света остались семь сел, в четырех из них свет уже восстановлен.