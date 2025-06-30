Младенца в пакете нашли под Москвой

Младенца в пакете нашли в Павловском Посаде в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

Пакет с ребенком нашли на городской улице подростки. Сейчас на месте работают силовики.

По данным канала, ребенку на вид не больше года. Других сведений о случившемся нет.

Ранее в Ленинградской области школьница положила новорожденного ребенка в пакет и выбросила его окно. Оставленной матерью девочке удалось выжить – ее нашли дворники. Прибывшие врачи определили состояние новорожденной как тяжелое и увезли в больницу.