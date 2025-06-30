Названа причина массового заболевания детей в омском лагере "Орленок"

Источником массового заболевания подопечных в детском лагере "Орленок" в Омской области стал один из сотрудников лагеря, заболевший норовирусом.

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Об этом со ссылкой на результаты экспертизы сообщил в своем Telegram-канале омский губернатор Виталий Хоценко. По информации главы региона, заболевший сотрудник отстранен от работы, в отношении него и администрации лагеря "будут применены меры, предусмотренные законодательством".

Сейчас "Орленок" продезинфицировали, он работает в штатном режиме. По словам Виталия Хоценко, родителям отдыхавших в лагере детей компенсируют средства за то время, пока он был закрыт.

Ранее в региональном управлении Россельхознадзора сообщали, что причиной заболевания детей стал сальмонеллез, обнаруженный в продуктах питания, поставленных индивидуальным предпринимателем. Омский губернатор эту версию не упомянул, но отметил, что поручил "уделить особое внимание питанию детей".

"Нужно тщательнее работать с коммерческими организациями, которые поставляют продукты", - написал Виталий Хоценко.

ЧП в детском лагере "Орленок" в деревне Крутые Луки Калачинского района произошло в начале июня. По данным Роспотребнадзора, всего были госпитализированы 11 детей с изначальным подозрением на норовирусную инфекцию.