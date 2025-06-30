Ребенок, которого швырнули на пол в Шереметьево, находится в тяжелом состоянии

Ребенок, которого мужчина швырнул на пол в столичном аэропорту Шереметьево, все еще находится в тяжелом состоянии. При этом врачи отмечают положительную динамику. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил Минздрав Подмосковья.

© Вечерняя Москва

— Ребенок, пострадавший в Шереметьеве, продолжает находиться в тяжелом состоянии. Отмечается положительная динамика. Врачи ДКЦ имени Л. М. Рошаля продолжают делать все возможное для его выздоровления, — цитирует пресс-службу ТАСС.

23 июня гражданин Белоруссии Владимир Витиков поднял на руки и со всей силы швырнул на пол ребенка в зоне выдачи багажа в Шереметьеве. Спустя три дня ребенок впервые приоткрыл глаза. Что известно о состоянии мальчика — в материале «Вечерней Москвы».

26 июня Химкинский городской суд отправил под стражу на два месяца, до 24 августа, Владимира Витикова. При этом стало известно, что мужчина ранее проходил лечение у психиатра, предварительно, с диагнозом «шизофрения».