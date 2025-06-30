Военные ВСУ приговорены к длительным срокам за нападение на Курскую область

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор четырём украинским военнослужащим, обвиняемым в терроризме. Среди осуждённых — сержант Александр Королёв, младший сержант Антон Пецера, а также солдаты Николай Таратута и Владимир Захарычев. Все они входили в состав 17-й отдельной танковой бригады ВСУ.

Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

Согласно материалам дела, в сентябре — октябре 2024 года эти военные вместе с другими участниками боевой группы незаконно проникли на территорию Курской области. Вооружённые автоматами АКС-74У, гранатами Ф-1 и боеприпасами, они совершили нападение на посёлок Ольговка Кореневского района.

Более месяца четверо военных удерживали населённый пункт: не позволяли эвакуировать мирных жителей, запугивали местное население, применяли оружие и передавали данные о передвижениях российских войск.

18 ноября 2024 года, когда они направлялись к точке эвакуации, российские военные их обнаружили. После того как пути для отступления были отрезаны, украинские боевики сдались в плен без сопротивления.

Суд признал их виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлёкшего тяжёлые последствия (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет 6 месяцев до 17 лет. Первые четыре года они проведут в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима, отмечает сайт Генпрокуратуры.