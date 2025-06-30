Взрыв прогремел на улице Плеханова в Москве, по предварительной информации, взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в районе дома №17.

Как сообщили очевидцы, на месте прозвучало два хлопка. После взрыва возник пожар.

«Огонь перешел на соседнее здание, там горит фасад с 1 по 3 этаж. На месте машины скорой помощи и спасатели», - пишет Baza.

В свою очередь, Telegram-канал SHOT сообщил, что на улице Плеханова взорвался находившийся в хостеле дизельный котел отопления. Огонь перекинулся на отель «Перово Плаза».

Ранее у образовательного учреждения в Назрани взорвался неустановленный предмет, обошлось без пострадавших, напоминает RT.