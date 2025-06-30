В мясной продукции крупных производителей нашли листерии и сальмонеллы

В мясной продукции ряда крупных производителей обнаружили листерии и сальмонеллы. Об этом сообщает «Shot Проверка». Как отмечается, в частности, речь идет молочных сосисках производителя АО «Останкинский МПК» (подразделение «Гагарин-Останкино»).

В продукции указанной марки нашли сальмонеллы. Продукцию реализуют в известных сетевых магазинах. Зараженная партия была выявлена в магазине «Светофор». Кроме того, бактерии сальмонеллы обнаружили в продукции ООО «Пензамол инвест» — в мясной основе из индейки для котлет. Ее реализует гипермаркет торговой сети «Маяк».

Напомним, что сальмонеллез является опасным острым инфекционным заболеванием, вызывающим расстройство работы ЖКТ, высокую температуру и интоксикацию.

В образцах вареной колбасы, произведенной компанией «Комбинат «Дубки», была обнаружена листерия. Этот микроорганизм является причиной заболевания, известного как листериоз. Особенно опасен он для беременных женщин, так как может вызвать выкидыш, мертворождение или преждевременные роды. У новорожденных он может привести к сепсису и менингиту. У взрослых листериоз может вызвать инфекционно-токсический шок.