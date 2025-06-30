Российские следователи назвали причину смерти одного из задержанных в Екатеринбурге

Причиной смерти одного из задержанных в Екатеринбурге могла стать сердечная недостаточность. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет (СК) России.

По данным ведомства, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей.

В СК заявили, что мотивом совершенных преступлений членами задержанного в Екатеринбурге азербайджанского клана стал раздел сфер влияния.

После задержаний в Екатеринбурге МИД Азербайджана выразил протест.