Пожар произошел на стройплощадке горнолыжного комплекса на Воробьевых горах в столице. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и потушили пожар. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

— На улице Косыгина произошло возгорание деревянных лесов на строительной площадке. Пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Возгорание полностью ликвидировано, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работали 23 спасателя и семь пожарных машин. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ночью 29 июня в Новой Москве рядом с железнодорожной станцией у деревни Толстопальцево сгорел автомобиль. После тушения пожара в салоне машины было найдено тело человека.