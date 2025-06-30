Следователи Air India расследуют версию саботажа после крушения “Боинга”, в результате которого погибли 260 человек, когда "оба двигателя потеряли мощность" через несколько мгновений после взлета.

Эксперты по авиационным происшествиям, расследующие катастрофу рейса 171 авиакомпании Air India, выясняют, сыграл ли саботаж какую-либо роль в судьбе обреченного самолета.

На борту самолета Boeing 787-8 Dreamliner, который взорвался вскоре после взлета из западноиндийского города Ахмадабад 12 июня, находились 53 британца, напоминает Daily Mail. Все 242 пассажира, кроме одного, погибли - единственным выжившим был 40-летний Вишваш Кумар Рамеш, отец-британец, потерявший в результате трагического инцидента своего брата.

Воздушное судно провело в воздухе менее 40 секунд, прежде чем взорвалось при ударе, как отмечает Daily Mail, было выдвинуто множество объяснений преждевременного снижения самолета.

Государственный министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол подтвердил, что диверсия является одной из возможных причин, которые изучаются следователями по расследованию авиакатастрофы.

В беседе с корреспондентом NDTV Джитендрой Дикшитом он охарактеризовал катастрофу как "досадный инцидент", но сказал, что индийское бюро по расследованию авиакатастроф (AAIB) не исключает никаких версий.

Министр добавил: "AAIB начаит всестороннее расследование по этому поводу. Оно рассматривается со всех сторон, включая возможный саботаж. В настоящее время просматриваются записи камер видеонаблюдения и оцениваются все ракурсы, над этим работают несколько агентств".

Несмотря на то, что вокруг причин крушения ходят лихорадочные слухи, это первый случай, когда официальный источник признал возможность саботажа, констатирует Daily Mail.

Онлайн-сыщики задались вопросом, не было ли причиной этого технического вмешательства, основываясь на окончательных записях, сделанных пилотами в кабине пилотов, летевших рейсом 171 авиакомпании Air India. Капитан Сумит Сабхарвал связался по радио с управлением воздушного движения, сообщив: "Тяга не достигнута... Снижаюсь... Спасите! Спасите! Мэйдэй!" - это говорит о том, что он не полностью управлял самолетом.

Еще одним фактором, на который ссылаются, является тот факт, что у самолета отказали два двигателя, что является очень редким явлением в естественных условиях.

Однако существует исторический прецедент, когда из-за ударов птиц одновременно выходили из строя оба двигателя, отмечает Daily Mail. Самый известный из них - рейс 1549 авиакомпании US Airways, у которого в 2009 году дважды отказал двигатель после того, как на него налетела стая канадских гусей вскоре после взлета из нью-йоркского аэропорта Ла Гуардиа. Капитану самолета Чесли "Салли" Салленбергеру удалось посадить самолет в реку Нью-Йорк - это было так называемое "чудо на Гудзоне", по которому впоследствии был снят фильм с Томом Хэнксом в главной роли.

Несмотря на силу огненного шара, образовавшегося при столкновении рейса 171 авиакомпании Air India с землей, следователям удалось обнаружить второй черный ящик самолета.

Бюро по расследованию авиационных происшествий в настоящее время изучает запись, которая должна позволить им посекундно восстановить ход событий.

Речевой самописец (CVR) фиксирует все аудиозаписи из кабины пилотов, включая разговоры пилотов, радиопередачи, сигналы тревоги и окружающие механические звуки. Это позволит следователям, наконец, понять, что произошло в моменты, приведшие к одной из самых страшных авиационных катастроф в мире за последнее десятилетие.

На самолетах обычно установлены два черных ящика - один записывает данные о полете, такие как высота и скорость, а другой - звуки из кабины пилотов, чтобы следователи могли слышать, что говорят пилоты, и прислушиваться к любым необычным звукам, поясняет Daily Mail.

Помимо саботажа, некоторые аналитики предполагают, что причиной крушения могла быть катастрофическая техническая неисправность.

Катастрофа в Ахмадабаде стала первой катастрофой Boeing Dreamliner с момента появления этой модели в 2011 году. Однако были опасения по поводу двигателей этой модели, в том числе из-за того, что в прошлом году на рейсе авиакомпании LATAM Airlines произошел сбой в работе двигателя в воздухе из-за неисправного сиденья в кабине пилотов, в результате чего пострадали более 50 пассажиров.

Во время слушаний в Вашингтоне в прошлом году бывший инженер Boeing, ставший разоблачителем, призвал аэрокосмического гиганта остановить все самолеты Dreamliner.

Эд Пирсон, бывший высокопоставленный менеджер Boeing, который давал показания на слушаниях в Конгрессе, комментирует, что "возможно", что проблемы безопасности, поднятые им самим и другими лицами в 2019 году, могли повлиять на самолет, направлявшийся из Индии в Лондон.

В то время его коллега-разоблачитель Сэм Саклепхур выразил обеспокоенность по поводу производства авиагигантом самолетов Boeing 787 - претензии Boeing опроверг и заявил, что полностью уверен в этой модели.

Когда его спросили, могли ли проблемы, о которых говорил Салехпур, возникнуть в других самолетах Boeing 787 в целом, Эд Пирсон сказал: "Это возможно. Потому что проблемы, которые он выявил, были связаны с тем, как строились самолеты в течение длительного времени, поэтому показания, которые он и я дали в тот день, привели к этой аварии в Индии".

Пирсон, который ранее говорил о проблемах с производством самолетов 737 Max компании, рассказал NDTV, что производственные мощности, в частности, для этого самолета, были "хаотичными и опасными".

"Было много признаков хаотичного и опасного производства. Мы спешили собрать самолеты, чтобы поскорее выпустить их на рынок. На сотрудников оказывалось давление, чтобы они выполняли свою работу. Были проблемы с запчастями. У нас были проблемы с системами самолета, с которыми, как я помню, у нас были трудности. И я помню, что был очень обеспокоен тем, что мы идем на неоправданный риск", - добавил он.

Авиакатастрофа рейса 171 авиакомпании Air India произошла всего через несколько недель после того, как Boeing заключил соглашение с министерством юстиции США на сумму 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы избежать судебного преследования в связи с двумя авиакатастрофами модели 737 MAX в 2018 и 2019 годах.