В российском городе задержали пенсионерку, собиравшую деньги для мошенников

Пенсионерка из Нижнего Новгорода забирала денежные средства у граждан по указаниям аферистов. Об этом информирует пресс-служба городского УМВД.

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Согласно предварительной информации, 79-летняя жительница Московского района изначально сама подверглась действиям мошенников. Её убедили сообщить паспортные данные под предлогом переоформления договора услуг связи.

На следующий день с пожилой женщиной связались повторно: ей сообщили о якобы осуществляемом переводе средств с её счёта в недружественное государство. В итоге пострадавшая передала преступникам 600 тысяч рублей личных сбережений, спрятанных в цветочном горшке – для мнимого «декларирования».

Через некоторое время ей вновь поступил телефонный звонок, в ходе которого неизвестные попросили оказать содействие другим нижегородцам в процедуре «декларирования». Так пенсионерка, исполнявшая роль курьера, изъяла денежные средства у четырёх горожан и передала их лжеинкассаторам.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, описав схожие приметы женщины, что позволило установить её личность. Пенсионерку задержали.

В настоящее время устанавливается общий размер причиненного материального ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.