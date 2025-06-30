БПЛА ударил по зданию школы в российском городе

Беспилотник нанес удар по зданию школы "Формула успеха" в Таврове Белгородской области, в результате чего поврежден один из классов. В помещении в этот момент никого не было, сообщили ТАСС в администрации села Таврово.

"Инцидент произошел в начале 11-го, коптер попал в один из классов, внутри никого не было, он не сдетонировал", - сказала собеседница агентства.

По данным сайта МОУ "Тавровская СОШ "Формула Успеха", школа открыла свои двери в сентябре 2022 года. В ней с 1-го по 11-й классы обучаются 1 354 ребенка, всего сформированы 52 класса.