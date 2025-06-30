Мальчик заживо сгорел в заброшенной бане в Ленобласти

В поселке Перово Ленинградской области в результате пожара в заброшенной бане погиб 11-летний мальчик.

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Отмечается, что двое друзей принесли в здание канистру с бензином, чтобы затопить печь, но между ними произошел конфликт, и один из них ушел. Вернувшись, он увидел, что баня охвачена огнем, и вызвал спасателей.

После ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка. Как рассказала мать выжившего мальчика, дети часто проводили время в заброшенном кирпичном строении, которое они называли «штабом». По ее словам, здание не было огорожено и было в свободном доступе для посторонних.

В местной администрации сообщили, что объект планировали выставить на торги, однако желающих приобрести его пока не нашлось, передает телеканал 78.

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