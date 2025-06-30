Владельца элитного спа-салона в Санкт-Петербурге обвинили в домогательствах

Жительница Санкт-Петербурга обратилась с заявлением в полицию после процедуры массажа в элитном спа-салоне в Санкт-Петербурге, обвинив его владельца в попытке изнасилования. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам 22-летней петербурженки, она записалась на сеанс массажа в салон, который «позиционирует себя как оазис релакса», и заплатила три тысячи рублей.

«Однако после процедуры массажа ног владелец салона последовал за клиенткой в хаммам и предложил ей парение. Получив отказ, прижал девушку к стене и снял с нее одноразовое белье, а потом принялся массировать со словами «чего ты такая напряженная, расслабься, выдохни»», - отмечает канал.

Клиентка отметила, что ей помог другой посетитель салона, который успел вовремя вмешаться. При этом девушка утверждает, что в отзывах на спа-салон есть много жалоб от женщин, однако пострадавшие не обращаются в полицию, так как 43-летний владелец угрожает им «крышей».

Жительница Санкт-Петербурга заявила, что написала заявление в полицию. А сам владелец салона назвал все обвинения клиентки в свой адрес - клеветой.

Ранее клиентки центра восточной медицины в Москве обвинили специалиста по иглоукалыванию в сексуальных домогательствах. По ее словам, во время сеанса врач «начал трогать ее в разных местах, говоря недвусмысленные фразы», которые намекали на интимную близость.