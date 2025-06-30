Рассказ задержанных в Крыму украинских агентов о работе на СБУ показали на видео

Задержанные в Крыму украинские агенты рассказали о своей антироссийской деятельности и работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Предоставленное ФСБ России видео публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как в сопровождении сотрудников спецназа ФСБ задержанные выходят из фургона, их конвоируют в кабинет следователя для проведения допроса. В ходе него один из задержанных рассказал, что был завербован агентом СБУ, представившимся Николаем. По его просьбе мужчина сфотографировал российский военный объект и переслал снимок через мессенджер.

Второй задержанный также передал агенту место расположения российской нефтебазы.

Ранее сообщалось, что Крыму ФСБ задержала двух местных жителей, передававших СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники.