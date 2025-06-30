Мужчина зарезал знакомого в ходе конфликта в Москве

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на юго-западе Москвы, передает пресс-служба столичного СК РФ.

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По версии следствия, вечером 29 июня подозреваемый, находясь на Профсоюзной улице, вступил в конфликт со своим знакомым. Во время ссоры он нанес ему не менее четырех ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

После этого подозреваемый скрылся. Однако благодаря слаженной работе следователей и оперативников его задержали в кратчайшие сроки.

Сейчас он находится в подразделении столичного СК, где с ним проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Убийство".

Подобный инцидент произошел ранее в Краснодарском крае. Как выяснили правоохранители, местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее спиртное. После отказа он схватил нож и несколько раз ударил женщину в голову, шею и тело. Затем он забрал ювелирные украшения погибшей и скрылся.