Только один исполнитель теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном

Напавший на «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стал единственным из четырех исполнителей теракта, кто раскаялся в содеянном. Об этом сообщает ТАСС.

Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды** (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) только признали вину, отказавшись раскаиваться.

Выживший в «Крокус Сити Холле» рассказал о «баловавшемся» с оружием террористе

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе». Исполнители теракта назвали организатором нападения Украину.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.