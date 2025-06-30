В США стрелок открыл огонь по пожарным, есть раненые

В американском штате Айдахо неизвестный открыл огонь по пожарным, в результате несколько человек получили ранения. Об этом сообщило агентство BNO News.

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Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях городка Кер-д'Ален. Сотрудники экстренных служб прибыли для ликвидации лесного пожара.

По предварительным данным, злоумышленник намеренно устроил поджог лесного массива. После этого, он открыл огонь из засады по прибывшим спасателям.

Информации о состоянии пострадавших пожарных нет. Стрелок пока не задержан.