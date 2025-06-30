В Сербии протестующие студенты заблокировали дороги в 18 городах страны

В Сербии заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Об это сообщили протестующие студенты в соцсетях и на сайте, посвященном протестам, пишет РИА Новости.

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По последним данным, перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городов республики от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны. Трассы блокируют с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов.

Сами сербские власти пока не прокомментировали это событие.

В субботу, 28 июня, протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы. Митингующие требовали проведения досрочных парламентских выборов. В 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который они выдвинули властям с требованием назначить дату голосования.

Помимо этого, студенты и оппозиция потребовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед Скупщиной (парламентом).

Накануне Вучич посетовал, что итогом протестов, происходивших в Сербии в последние полгода, стало снижение иностранных инвестиций на 46 процентов. В свою очередь, комментируя происходящее, председатель Народной скупщины страны Ана Брнабич заявила, что митингующие «призвали к убийству Сербии и гражданской войне».