СК возбудит уголовное дело после избиения девочки на Камчатке

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки в детском лагере «Альбатрос». Как говорится в Telegram ведомства, на жалобы родителей руководство детского лагеря не реагирует.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Кулакову В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — указывается в заявлении.

Как пояснили в СК, ранее в социальных медиа появилась информация, что в детском лагере на Камчатке группа несовершеннолетних причинила телесные повреждения девочке. Вместе с этим имеется информация, что дети могли совершить и иные противоправные действия.

Бастрыкин поручил завести дело после нападения на нижегородского медика

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку и подготовить доклад по факту нападения группы подростков на десятилетнего мальчика в Башкирии.